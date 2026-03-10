fano la wunderkammer orchestra torna con quattro concerti tra gonfalone e san francesco

A Fano, la WunderKammer Orchestra organizza quattro concerti tra Gonfalone e San Francesco, programmati tra primavera, estate e inizio autunno. Gli eventi si svolgono in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, creando una serie di appuntamenti musicali che coinvolgono diverse stagioni dell’anno. L’obiettivo è offrire un’esperienza musicale in ambienti storici e ricchi di fascino.

Fano (Pesaro e Urbino) – Quattro concerti tra primavera, estate e inizio autunno per trasformare alcuni dei luoghi più suggestivi della città in una vera “camera delle meraviglie” della musica. È stata presentata ieri la nuova rassegna della WunderKammer Orchestra ETS, che torna a Fano per il secondo anno consecutivo con un cartellone dedicato alla musica d’arte e alla scoperta di nuovi linguaggi. Il progetto, nato nel 2017, si ispira proprio al concetto di Wunderkammer, la “camera delle meraviglie”, uno spazio dove convivono curiosità, arte e sperimentazione. Un’idea che guida anche la proposta musicale: accanto al grande repertorio classico trovano spazio progetti originali e giovani interpreti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

