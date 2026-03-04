Umbria Pride 2026 il corteo torna a Perugia | la data ufficiale

L'Umbria Pride 2026 si svolgerà a Perugia sabato 13 giugno, con il corteo conclusivo che coinvolgerà diverse associazioni come Omphalos Lgbtqia+, Famiglie Arcobaleno, Esedomani Terni, Amelia Pride, Agedo Terni e Rete Lenford - Avvocatura per i diritti Lgbti. La manifestazione si svolgerà nella città umbra, come da tradizione. L'evento sarà preceduto da iniziative e attività preparatorie.

L'Umbria Pride torna a Perugia. Il corteo conclusivo dell'Umbria Pride 2026 - annunciano Omphalos Lgbtqia+, Famiglie Arcobaleno, Esedomani Terni, Amelia Pride, Agedo Terni e Rete Lenford - Avvocatura per i diritti Lgbti - si terrà a Perugia sabato 13 giugno "e sarà preceduto, come da tradizione, da una serie di eventi, appuntamenti culturali, dibattiti e rassegne organizzate in tutta la città e la regione, per approfondire le tematiche e le rivendicazioni del movimento Lgbtqia+".

Umbria Jazz 2026, il gran finale: Elvis Costello a Perugia, è l'unica data italianaSerata finale di Umbria Jazz all’Arena santa Giuliana il 12 luglio 2026 con Elvis Costello & The Imposters with Charlie Sexton.

UMBRIA PRIDE 2026: ASSEMBLEA VOLONTARI Domenica 1 marzo alle 17:00 ci sarà la prima riunione delle persone volontarie per la costruzione dell'Umbria Pride 2026! Partecipa all'assemblea aperta e diventa anche tu un volontari: vivi un’esperie facebook