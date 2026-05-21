Torna Montedidio racconta | settima edizione nel segno della fiaba
Con il tema “Era ‘na vota - Napoli e la Campania nell’anno della fiaba”, torna Montedidio racconta, settima edizione della manifestazione culturale, ideata e diretta dalla giornalista Laura Cocozza, organizzata da Iuppiter Group, che dal 2018 si svolge a Napoli, sulla collina di Pizzofalcone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Sottocasa Festival torna per la sua settima edizione: quartieri e marginalità al centro dei progetti in mostraSottocasa Festival torna a Ravenna per il settimo anno dal 30 maggio al 21 giugno, frutto di un capillare lavoro che per molti mesi ha coinvolto...
Premio Architettura Toscana 2026: aperte le iscrizioni per la quinta edizione nel segno della coralità e della rigenerazioneSono aperte ufficialmente le iscrizioni per la quinta edizione del Premio Architettura Toscana (PAT) e si concluderanno il prossimo 9 maggio.
Torna Montedidio racconta: settima edizione nel segno della fiabaCon il tema Era ‘na vota - Napoli e la Campania nell’anno della fiaba, torna Montedidio racconta, settima edizione della manifestazione culturale, ideata e diretta dalla giornalista Laura Cocozza, o ... napolitoday.it
TORNA MONTEDIDIO RACCONTA, VII EDIZIONE DEDICATA ALLA FIABA. TEMA: ERA NA VOTA. Dal 28 al 30 maggio 2026 Sala degli Specchi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici - Palazzo Serra di Cassano (Via Monte di Dio, 14 - Napoli) In facebook
Torna 'Montedidio Racconta', tre giorni nel segno della fiabaCon il tema Era 'na vota - Napoli e la Campania nell'anno della fiaba, torna Montedidio racconta, settima edizione della manifestazione culturale, ideata e diretta dalla giornalista Laura Cocozza, o ... ansa.it