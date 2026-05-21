Torna Montedidio racconta | settima edizione nel segno della fiaba

Con il tema “Era ‘na vota - Napoli e la Campania nell’anno della fiaba”, torna Montedidio racconta, settima edizione della manifestazione culturale, ideata e diretta dalla giornalista Laura Cocozza, organizzata da Iuppiter Group, che dal 2018 si svolge a Napoli, sulla collina di Pizzofalcone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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