Premio Architettura Toscana 2026 | aperte le iscrizioni per la quinta edizione nel segno della coralità e della rigenerazione

Sono state aperte le iscrizioni per la quinta edizione del Premio Architettura Toscana 2026, che si concluderanno il 9 maggio. L’iniziativa, dedicata al settore dell’architettura, invita professionisti e studi a partecipare presentando i propri progetti. La manifestazione si focalizza sui temi della collaborazione e della rigenerazione urbana. Le candidature si raccolgono attraverso il sito ufficiale del premio.

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni per la quinta edizione del Premio Architettura Toscana (PAT) e si concluderanno il prossimo 9 maggio. L’iniziativa è stata presentata lo scorso venerdì 6 marzo presso il Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio Regionale della Toscana alla presenza della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Mostri Sacri Festival 2026, aperte le iscrizioni al concorso della sesta edizione della kermesse: come partecipareIl contest, dedicato al tema del "Viaggio nella canzone italiana", porterà gli otto finalisti sul palco del Nuovo Teatro delle Commedie sabato 14... Aperte ufficialmente le iscrizioni per l'edizione 2026 della Coppa Giulietta & RomeoHanno aperto ufficialmente venerdì 2 gennaio le iscrizioni alla Coppa Giulietta & Romeo 2026, appuntamento che anche nella prossima stagione avrà... Contenuti utili per approfondire Premio Architettura Toscana Temi più discussi: Le trasformazioni del paesaggio nella nuova edizione del Premio architettura Toscana; Al via la quinta edizione del Premio Architettura Toscana; Candidature al via per il premio alla migliore architettura contemporanea della Toscana; L’architettura come arte sociale e motore civile. Al via il bando del Premio Architettura Toscana 2026. Le trasformazioni del paesaggio nella nuova edizione del Premio architettura ToscanaLa presentazione della quinta edizione in Consiglio Regionale. Saccardi: Strumento che può valorizzare il territorio e sostenere una cultura del costruire fondata su qualità, collaborazione e rigener ... intoscana.it Torna Premio Architettura Toscana, iscrizioni fino al 9 maggioNella giuria ci sono nomi come gli architetti Junko Kirimoto, Andrea Maffei, Francisco Mangado, Valerio Paolo Mosco e il sociologo Giovanni Semi. La cerimonia di premiazione e l’inaugurazione della mo ... msn.com L’architettura come arte sociale e motore di rigenerazione civile. Al via la quinta edizione del Premio Architettura Toscana | Ordine degli Architetti di Firenze - Fondazione Architetti Firenze - facebook.com facebook L’architettura come arte sociale e motore di rigenerazione civile. Al via la quinta edizione del Premio Architettura Toscana toscanalibri.it/notizia/larchi… x.com