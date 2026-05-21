Torna le celebre Rievocazione storica di Monza | le prime anticipazioni

A Monza torna la tradizionale rievocazione storica, con il centro cittadino che si prepara a riproporre scene e atmosfere del passato. Le prime anticipazioni indicano che l'evento si concentrerà sull’anno 1407, un periodo in cui un signore locale fu liberato dalla prigionia e proclamato sovrano dalla popolazione. La manifestazione coinvolgerà diversi quartieri e vedrà la partecipazione di comparse in costumi d’epoca, creando un’atmosfera che riporterà i presenti indietro nel tempo.

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La macchina del tempo è pronta a mettersi in moto e il centro storico di Monza si prepara a spegnere le luci della modernità per accendere i riflettori sull'anno del Signore 1407, l'anno in cui Estore Visconti spezzò le catene della prigionia e venne proclamato dal popolo signore di Modoetia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rievocazione storica della fondazione di Naxos: torna l'emozionante tuffo nel passatoTerza edizione della Rievocazione storica della Fondazione di Naxos per celebrare l’arrivo dei primi coloni greci guidati da Teocle, fondatori della... Torna il Lake Como Design Festival, le prime anticipazioniLake Como Design Festival annuncia la sua ottava edizione che dal 12 al 20 settembre 2026 torna ad animare la città di Como e il suo lago. Sassari, torna la mitica Scala di Giocca – Osilo con le auto d’epocaSassari Motori d’epoca, paesaggi mozzafiato e una tradizione che affonda le radici nel 1924. È stata presentata nella mattina di oggi 20 maggio, nella sede dell’Automobile Club d’Italia di Sassari, la ... msn.com Coppa della Perugina Rombano i motori . Torna la rievocazione della storica corsaTornano a rombare i motori delle vecchie signore. Dal 9 al 12 maggio il Camep (Club auto moto d’epoca perugino), in collaborazione con Nestlé, dà vita alla XXXV rievocazione della Coppa della ... lanazione.it