Torna il Lake Como Design Festival le prime anticipazioni

Il Lake Como Design Festival torna dall’12 al 20 settembre 2026 per la sua ottava edizione. L’evento si svolgerà a Como, coinvolgendo sia la città che il lago. Le prime anticipazioni indicano che ci saranno esposizioni, installazioni e incontri legati al mondo del design. La manifestazione si ripropone come appuntamento fisso nel calendario culturale della zona.

Lake Como Design Festival annuncia la sua ottava edizione che dal 12 al 20 settembre 2026 torna ad animare la città di Como e il suo lago. Confine è il tema scelto per questo nuovo appuntamento: non solo una linea che divide territori, idee, stati mentali, ma anche uno spazio di relazione, un punto di contatto in cui avvengono incontro, tensione e trasformazione. Per nove giorni, il festival propone un percorso diffuso di mostre, installazioni e incontri per esplorare il tema del confine da molteplici punti di vista. “Viviamo in un’epoca in cui il concetto di confine è tornato al centro del discorso politico, sociale e culturale”, afferma Lorenzo Butti, ideatore e direttore artistico del festival. 🔗 Leggi su Quicomo.it

