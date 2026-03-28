I provvedimenti interesseranno, nella giornata del 29 marzo, il tracciato della manifestazione, che si snoda nella zona nord-ovest della città Per consentire il regolare svolgimento dell’evento e garantire la sicurezza di atleti e cittadini, il Comune di Verona ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dalle ore 7 alle ore 16 circa, e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, sarà istituito il divieto di transito lungo l’intero tracciato della manifestazione.Il percorso interesserà via Santini, via Villa, strada Monte di Villa fino a Quinzano, via Monte Ongarine, via Volte Maso, il sentiero... 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Torna domenica "Quattro Passi di Primavera": modifiche alla viabilità a Verona

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