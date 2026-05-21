Torna la maratona di pattinaggio a rotelle come cambia la viabilità a Pordenone

Domenica 24 maggio si svolgeranno i Campionati Italiani di Maratona e il XXVI° Trofeo Comina Roller Marathon a Pordenone. La manifestazione coinvolgerà numerosi atleti che gareggeranno lungo un percorso appositamente predisposto. In occasione dell'evento, alcune strade della città saranno temporaneamente chiuse o modificate per consentire lo svolgimento della maratona. La viabilità cittadina subirà variazioni durante tutto l’arco della giornata, con indicazioni e deviazioni segnalate per i residenti e i pendolari.

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