Torna la maratona di pattinaggio a rotelle come cambia la viabilità a Pordenone
Domenica 24 maggio si svolgeranno i Campionati Italiani di Maratona e il XXVI° Trofeo Comina Roller Marathon a Pordenone. La manifestazione coinvolgerà numerosi atleti che gareggeranno lungo un percorso appositamente predisposto. In occasione dell'evento, alcune strade della città saranno temporaneamente chiuse o modificate per consentire lo svolgimento della maratona. La viabilità cittadina subirà variazioni durante tutto l’arco della giornata, con indicazioni e deviazioni segnalate per i residenti e i pendolari.
Si terranno domenica 24 maggio i “Campionati Italiani di Maratona e XXVI° Trofeo Comina Roller Marathon. Una competizione, organizzata dall'associazione Skating Club Comina, che avrà luogo in sei comuni della Destra Tagliamento: Pordenone, Cordenons, San Quirino, Roveredo e Aviano. Il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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