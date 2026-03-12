Un via crucis per la pace | come cambia la viabilità a Pordenone

Sabato 14 marzo 2026 alle 16 si svolgerà la 28ª Via Crucis – Via Pacis a Pordenone, organizzata dall’Associazione Beati Costruttori di Pace. L’evento coinvolgerà diverse aree della città, richiamando anche le manifestazioni passate che si sono svolte tra Roveredo in Piano e la base USAF-NATO di Aviano. La manifestazione influenzerà la viabilità locale durante l’orario stabilito.

Si terrà alle 16, nella giornata di sabato 14 marzo 2026, la 28esima Via Crucis – Via Pacis. Un evento, organizzato dall’Associazione Beati Costruttori di Pace di Pordenone, che prende spunto dalle passate manifestazioni che si sono svolte da Roveredo in Piano fino alla base USAF-NATO di Aviano. Cambia dunque il percorso, ma non l'obiettivo. Il gruppo vuole richiamare l’attenzione sui temi che oggi, più che mai, sono di stretta attualità come la pace, la solidarietà e l'impegno civico. Il ritrovo dei partecipanti nel piazzale del Duomo di San Marco è previsto per le ore 15:30, cui seguirà una breve preghiera all’interno della Chiesa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Articoli correlati

Chiusure e disagi per i cantieri: come cambia la viabilità a PordenoneIl Comune ha annunciato che nella giornata di lunedì 12 gennaio cominceranno i primi interventi di riqualificazione stradale in due zone chiave della...

Pordenone a sostegno dell'Ucraina: "La resa non è pace, ma un deserto di libertà"Presenti al sit-in associazioni e partiti politici che hanno scelto di aderire portando delle bandiere giallo-azzurre a supporto degli ucraini.