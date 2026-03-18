Un documentario racconta le storie e le caratteristiche della Valle Padana, con un focus particolare sulla regione lungo il fiume Po. La trasmissione, composta da otto puntate, è stata trasmessa dalla Rai e ha mostrato aspetti legati alla storia, alle tradizioni, alla natura e all’economia di questa zona. La narrazione si svolge soprattutto lungo il corso del fiume, fino ai confini del Delta.

Raccontò agli italiani la storia, le tradizioni, la natura e l’economia della Valle Padana, in otto puntate trasmesse dalla Rai. Era il 1957, Mario Soldati, un pioniere, sulla rotta dal Grande Fiume dalla sorgente del Po sul Monviso per arrivare, era il 7 maggio, al parco del Delta del Po. "Fu un grande reportage della Rai lungo quel fiume", Antonio Farnè, inviato Rai, è arrivato alla fine di quel gigante d’acqua, dove la terra abbraccia il mare. Faro di Goro, c’è il sole, al suo fianco Vadis Paesanti, vicepresidente regionale FedagriPesca Confcooperative Emilia Romagna. E’ stato lui a fare da guida a Farnè, in quegli spazi infiniti che per lui sono luoghi del cuore, sulla sua barca, tra i pescatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lungo il Po sulle orme di Soldati. Con la barca ai confini del Delta

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