Contributi ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro aperto il bando 2026

È stato aperto il bando 2026 per i contributi di solidarietà destinati ai figli delle persone decedute in incidenti sul lavoro. Questa misura mira a offrire un aiuto economico per sostenere il percorso scolastico e formativo dei minori coinvolti. La procedura di presentazione delle domande è ora disponibile, con scadenza fissata per la fine dell’anno. I fondi sono destinati a garantire un supporto ai beneficiari in questa fase.

Ufficialmente aperto il bando 2026 per i contributi di solidarietà destinati ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, un sostegno concreto per garantire il loro diritto allo studio e alla formazione. Il contributo è rivolto a chi non ha ancora compiuto 28 anni (o 35 se.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate In un anno più di dodici incidenti sul lavoro ogni giorno. Nove sono stati mortaliDalle statistiche di Inail emerge per il 2025 un dato complessivo in linea con il bilancio precedente. Due incidenti mortali sul lavoro inpoche ore, Cortazzi (Cisl): "Va rafforzato il sistema dei controlli"“La Cisl Salerno esprime dolore profondo, rabbia e forte preoccupazione per l’ennesima vita spezzata sul lavoro nel nostro territorio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Contributo per condizioni gravi di disabilita'; Avviso Pubblico per la concessione di contributi di solidarietà per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro. annualita’ 2026 - Regione informa; Unicredit Bloc-Notes: Bonus nido ed assistenza domiciliare 2026; Assegno unico, la svolta attesa: cade il vincolo della residenza. Il sostegno si apre a frontalieri e figli in Ue. Emendamento approvato. Contributi ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, aperto il bando 2026Ufficialmente aperto il bando 2026 per i contributi di solidarietà destinati ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, un sostegno concreto per garantire il loro diritto allo studio e ... salernotoday.it In Campania contributi ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoroContributi di solidarietà saranno destinati ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro. La decisione è della Regione Campania. (ANSA) ... ansa.it Contributi ai figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro. Le parole di Angelica Saggese - facebook.com facebook Bando per rilancio mercati storici di Roma! Contributi fino a 11.765€ per eventi, comunicazione e riqualificazione. Info ow.ly/jCJi50YILEP x.com