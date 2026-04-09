Consorzio Bim borse di studio e attestati per gli studenti meritevoli

Il Consorzio Bim del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio ha annunciato l’avvio di un programma di borse di studio e attestati rivolti agli studenti meritevoli della zona. L’iniziativa prevede la consegna di riconoscimenti a giovani che si sono distinti per i risultati scolastici, con l’obiettivo di sostenere il loro percorso formativo. La consegna dei premi è prevista nei prossimi mesi durante apposite cerimonie pubbliche.

Bergamo. Il Consorzio Bim del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio va a consegnare anche per l’edizione 2026 un considerevole numero di borse di studio agli studenti della provincia di Bergamo (residenti nei 127 Comuni facenti parte del Consorzio), che si sono distinti per dedizione e impegno nell’anno scolastico 20242025. Nello specifico, 243 borse di studio, validate dalla Commissione Tecnica del Consorzio Bim: 74 per studenti universitari, 151 per studenti delle scuole superiori e 18 per studenti dei Centri di Formazione Professionale. In totale, un investimento di 80.000 euro. Numeri e cifre importanti, per un’iniziativa che negli anni si è radicata sul territorio, lodevole sia dal punto di vista scolastico che sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Studenti meritevoli, il comune di Sassuolo assegna borse di studio per 15mila euroLe borse di studio non rappresentano solo un riconoscimento dei risultati scolastici, ma un messaggio concreto di fiducia e sostegno rivolto ai... Leggi anche: Borse di studio firmate Bim. Riconoscimenti e applausi per i giovani artisti della Valle Temi più discussi: Bim Bergamo, dai contributi straordinari al sostegno alle associazioni: approvato il bilancio; Bim Adige, contributi alle associazioni: oltre 120.000 euro per 79 progetti; BIM Adige, contributi a sostegno del territorio; Il futuro delle energie rinnovabili: ecco le prime tre comunità. Consorzio Bim, borse di studio e attestati per gli studenti meritevoliL’iniziativa ha raggiunto 6.000 studenti erogando un contributo di oltre un milione di euro ... bergamonews.it Consorzio BIM premia il merito scolastico: 89mila euro in borse di studioIl premio ha erogato 56.175 euro alle scuole superiori, 30.300 euro all’università e 2.700 euro ai centri di formazione professionale Bergamo. Novantamila euro per premiare 278 studenti meritevoli. È ... bergamonews.it Il presidente: "Quest’anno ricorre il 70° anniversario della nascita del Consorzio BIM che, nei decenni, ha incrementato progressivamente la propria importanza". - facebook.com facebook