Torna il festival teatrale più longevo Tra il capoluogo e Porto Ceresio tredici spettacoli mostre incontri

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sabato fino al 30 agosto, il festival teatrale più antico della zona, giunto alla sua 31esima edizione, riprende con una serie di eventi tra il capoluogo e Porto Ceresio. La manifestazione prevede tredici spettacoli, mostre e incontri che coinvolgono diverse location lungo il territorio. La rassegna si svolge durante l’estate e rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di teatro della zona. La programmazione comprende varie iniziative dedicate all’arte scenica e alle arti visive.

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Da sabato al 30 agosto torna “Teatro & Territorio“. La rassegna, alla 31esima edizione, è il festival teatrale più longevo di Varese e provincia. La direzione artistica e culturale resta a Paolo Franzato. Saranno tredici gli appuntamenti tra spettacoli dal vivo, performance artistiche e teatrali, una mostra, incontri e conversazioni tra attori, autori, danzatori, registi, giornalisti e un workshop formativo. Gli eventi animeranno vari spazi e contesti tra il capoluogo e Porto Ceresio. L’edizione 2026 è dedicata ad Antonin Artaud nell’anniversario dei 130 anni dalla nascita, con il titolo “Un’ombra al limitare d’un grande grido“, a lui ispirato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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