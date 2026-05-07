Cultura e spettacoli a Riccione | il weekend tra cinema mostre e incontri

A Riccione si prepara un fine settimana con molteplici eventi dedicati alla cultura e allo spettacolo. La città ospita proiezioni cinematografiche, esposizioni d'arte e incontri pubblici, offrendo un programma vario rivolto a un pubblico ampio. Tra le iniziative, ci sono anche manifestazioni sportive e occasioni di benessere, tutte concentrate nel centro e nelle principali location della località.

Un fine settimana ricco di appuntamenti attende Riccione, con un calendario capace di incontrare interessi diversi nel segno della cultura, dell’arte, dello sport e del benessere. Dalle storie raccontate dal cinema d’autore alle atmosfere di un salotto in stile Regency dal fascino contemporaneo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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