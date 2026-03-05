Capaccio Paestum Paestum Energia Futura Srl | In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini

A Capaccio Paestum, in via Gaiarda, si sta sviluppando un nuovo impianto a biometano gestito dalla società Paestum Energia Futura Srl. L’obiettivo è trasformare i reflui bufalini in energia, offrendo una soluzione all’emergenza dei reflui nella Piana del Sele. La società descrive il progetto come un esempio di economia circolare destinato a beneficiare il territorio.

