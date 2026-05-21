Torna Bimbimbici | pedalata per bambini e famiglie a Piacenza

Torna Bimbimbici a Piacenza, l’evento dedicato alle famiglie e ai bambini che si svolge durante tutto il mese. L’iniziativa mira a favorire l’uso della bicicletta per spostamenti quotidiani, con l’obiettivo di rendere più sicuri i percorsi casa-scuola e le strade cittadine. Promossa da un’associazione di ciclisti, la manifestazione coinvolge diverse attività e pedalate, con l’intento di sensibilizzare sull’importanza di uno stile di vita sostenibile e di città più vivibili.

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