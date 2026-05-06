Bimbimbici torna la tradizionale pedalata in sicurezza e aperta a tutti organizzata da Fiab Bari Ruotalibera
Domenica 10 maggio si svolge nuovamente Bimbimbici, l’evento organizzato da Fiab Bari Ruotalibera. La pedalata si svolge in un percorso sicuro e aperto a tutte le età, con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta tra i più giovani. L’iniziativa mira a incoraggiare gli spostamenti quotidiani in bicicletta, in particolare tra i bambini e i ragazzi, partendo dal progetto bike2school.
Domenica 10 maggio torna Bimbimbici, la tradizionale pedalata in sicurezza promossa da FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta per incentivare, in particolare, tra i giovani e giovanissimi l’uso della bicicletta negli spostamenti quotidiani, a partire dal bike2school.Anche per la 27°.🔗 Leggi su Baritoday.it
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