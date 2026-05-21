Torna a Cortona Corri Lancia e Salta | atletica leggera per tutte le età

A Cortona torna "Corri, Lancia e Salta", la manifestazione di atletica leggera giovanile organizzata dall'Asd Sport Events Cortona. L'appuntamento è fissato per sabato 23 maggio alla palestra del Mercato, con ritrovo alle ore 14.30 e inizio gare alle ore 15.30.Una giornata di sport aperta a tutte. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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