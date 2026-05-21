Torino si anima | 28 spettacoli per il festival Interplay 2026

A Torino si prepara il festival Interplay 2026, che prevede un totale di 28 spettacoli. La manifestazione coinvolgerà diverse location, tra teatri e zone periferiche della città. Durante l’evento, verranno presentate nuove produzioni di danza, alcune delle quali si svolgeranno in quartieri popolari. La rassegna ha l’obiettivo di portare le performance nelle aree meno centrali, coinvolgendo pubblico di diverse età. Le diverse location e le produzioni in programma saranno annunciate prossimamente.

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? Domande chiave Dove si sposterà la danza tra i teatri e le periferie?. Quali nuove produzioni porteranno la danza nei quartieri popolari?. Come cambierà il volto di Barriera di Milano con questi spettacoli?. Perché il festival ha scelto di occupare spazi non convenzionali?.? In Breve Programma dal 26 maggio al 27 giugno con appuntamenti extra il 3 luglio e 16 settembre. Oltre 28 spettacoli coinvolgono 3 teatri, 5 spazi polifunzionali e quartieri come Barriera di Milano. Inclusi 16 maestri italiani, 12 artisti europei e 5 autori extra-UE con 9 prime nazionali. Eventi presso Lavanderia a Vapore di Collegno e GAM per democratizzare l'accesso alla danza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino si anima: 28 spettacoli per il festival Interplay 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma si anima: 11 spettacoli e 6 nazioni per il festival ImmaginaDa domani, 17 aprile 2026, la città di Roma si trasforma nel palcoscenico globale per la sesta edizione di Immagina, il festival internazionale... Interplay 2026 a Torino: il festival internazionale di danza contemporanea torna nei teatri e nei quartieriPrenderà il via martedì 26 maggio 2026 a Torino la ventiseiesima edizione di Interplay, il festival internazionale di danza contemporanea e... Dopo aver conquistato l'Europa all'Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci aggiunge nuovi live al suo Tour2026! 16 luglio 2026 | Paterno, Piazza Morra 25 agosto 2026 | Maiori, Porto Turistico 28 agosto 2026 | Torrenova, Amunì Festival 13 otto x.com L’anima di Torino in 100 torteNelle sale di una palazzo in cui si racconta la storia, per scriverne una nuova, dolce, dolcissima. Inizia così, al museo del Risorgimento di Torino la tre giorni di DolcissimArte, la rassegna che ... repubblica.it