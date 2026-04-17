Da domani, 17 aprile 2026, la città di Roma ospiterà la sesta edizione del festival internazionale dedicato al teatro di figura, chiamato Immagina. L’evento si svolgerà con undici spettacoli e coinvolgerà sei diverse nazioni, portando nel capoluogo un ricco programma di rappresentazioni artistiche provenienti da vari paesi. La manifestazione si svolge in diverse location della città, offrendo una vetrina internazionale per questa forma di teatro.

Da domani, 17 aprile 2026, la città di Roma si trasforma nel palcoscenico globale per la sesta edizione di Immagina, il festival internazionale dedicato al teatro di figura. L'evento, che si snoderà fino a lunedì 20 aprile, coinvolgerà otto spazi cittadini e porterà in scena 11 spettacoli attraverso 28 repliche diverse, mettendo in luce l'arte delle marionette, dei burattini, delle ombre e del teatro d'oggetti. Il progetto si presenta come un mosaico culturale diffuso, frutto della collaborazion .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma si anima: 11 spettacoli e 6 nazioni per il festival Immagina

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