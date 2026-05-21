Torino Juve derby d’addio | da Vlahovic a Cambiaso ecco per chi potrebbe essere l’ultima in bianconero

Il derby tra Torino e Juventus di questo fine settimana potrebbe rappresentare l’ultima partita in maglia bianconera per alcuni giocatori della rosa. Tra i nomi che circolano ci sono Vlahovic e Cambiaso, che potrebbero lasciare la squadra al termine della stagione. La partita si svolgerà alla Mole, e le eventuali uscite dei calciatori sono al centro dell’attenzione in vista delle prossime mosse del club.

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