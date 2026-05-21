Torino Juve derby d’addio | da Vlahovic a Cambiaso ecco per chi potrebbe essere l’ultima in bianconero
Il derby tra Torino e Juventus di questo fine settimana potrebbe rappresentare l’ultima partita in maglia bianconera per alcuni giocatori della rosa. Tra i nomi che circolano ci sono Vlahovic e Cambiaso, che potrebbero lasciare la squadra al termine della stagione. La partita si svolgerà alla Mole, e le eventuali uscite dei calciatori sono al centro dell’attenzione in vista delle prossime mosse del club.
di Luca Fiore Torino Juve, il derby della Mole di questo weekend potrebbe sancire la fine dell’avventura bianconero per molti calciatori presenti in rosa. L’ultima giornata della Serie A 202526 metterà di fronte Juventus e Torino in un derby che vale molto più dei tre punti in palio, infatti la squadra di Spalletti capirà se il prossimo anno giocherà l’Europa o la Champions League. La sfida conclusiva della stagione potrebbe infatti rappresentare l’ultima apparizione in maglia bianconera per diversi protagonisti della rosa. Tra necessità di bilancio, nuove strategie tecniche e possibili sirene di mercato, in estate il club di Torino potrebbe aprire ufficialmente un nuovo ciclo, salutando alcuni volti del presente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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