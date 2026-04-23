La situazione legata a Vlahovic e la Juventus resta al centro di discussioni interne. La dirigenza sta valutando diverse opzioni sul futuro dell’attaccante, incluso un possibile addio a parametro zero. Si tratta di un tema che coinvolge le decisioni strategiche del club, mentre le riflessioni sono ancora in corso e non ci sono annunci ufficiali in merito. La vicenda continua a essere seguita con attenzione dai media sportivi.

Vlahovic Juve, continua la questione legata al futuro del centravanti con la dirigenza bianconera che valuta il possibile addio a parametro zero. Il tema caldo del calciomercato si infiamma inesorabilmente attorno alla figura di Dusan Vlahovic. Nell’ambiente Juventus cresce l’apprensione per l’intricata situazione legata al contratto dell’attaccante, in naturale scadenza a giugno. Secondo quanto citato da Matteo Moretto nel suo canale YouTube, le parti risultano attualmente molto distanti e non è stato ancora raggiunto un saldo punto di incontro per la permanenza del giocatore. Dopo tre stagioni vissute sul campo, il futuro del bomber appare oltremodo incerto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, in corso riflessioni importanti per il rinnovo: il club bianconero potrebbe valutare l’addio a zero! Ecco cosa filtra

Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

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“Ad oggi c’è ancora distanza tra Vlahovic e la Juve a livello economico. La Juve sta facendo le proprie valutazioni interne, se fare quello sforzo in più per avvicinarsi alle richieste oppure no. Vlahovic a zero è interessante per tanti club, in Italia e all’estero” [ Ma - facebook.com facebook

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