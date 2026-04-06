Nel calciomercato della Juventus si fa strada l’ipotesi di una partenza di Cambiaso in estate. Si parla di una possibile destinazione sorprendente per il terzino bianconero, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La società valuta le opzioni e monitorizza le offerte che potrebbero arrivare per il giocatore, ma ancora non è stato deciso il suo futuro.

Mercato Milan, svolta in difesa: Allegri punta tutto sul difensore dell’Atalanta. Contatti avviati con Tare Bernardo Silva, il vice di Guardiola svela: «Ogni bella storia arriva alla fine. Spero che Bernardo si goda le ultime 6 settimane». E la Juve. Caicedo sbeffeggia la Roma sui social dopo il duro ko contro l’Inter: «Molto Malen Malen». Le parole dell’ex Lazio Inter Roma, spunta il retroscena di Dazn su Bastoni: ecco cosa è successo dopo il cambio e c’è lo zampino di Lautaro Martinez Alberto Costa chiarisce: «Non ho mai sputato al mio collega, chi mi conosce sa che sarei incapace di farlo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. Ecco dove potrebbe andare

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