Siracusa ospita l’International Sicily Cup | 8 squadre

A Siracusa si svolge l'International Sicily Cup, un evento che si terrà il 14 e 15 marzo presso la piscina Paolo Caldarella della Cittadella dello Sport. Otto squadre provenienti da diverse località parteciperanno alla prima edizione della competizione, che si svolgerà sulla durata di due giorni. La manifestazione coinvolge atleti e allenatori pronti a confrontarsi in diverse gare di nuoto.

La prima edizione dell’International Sicily Cup si terrà sabato 14 e domenica 15 marzo presso la piscina Paolo Caldarella della Cittadella dello Sport a Siracusa. Otto squadre provenienti da diverse realtà siciliane e non solo si sfideranno in un torneo che promette di riportare la passione per il canoa polo nella città siracusana dopo anni di assenza. L’evento segna una data importante nel calendario sportivo regionale, riunendo le formazioni più prestigiose del settore. La competizione funge anche da preparazione fondamentale per la stagione ufficiale, con lo scopo primario di affinare le prestazioni atletiche e tattiche dei giocatori prima dell’inizio della Serie A1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

