A Torino si celebrano i cento anni di Margherita con due mostre dedicate alla sua collezione libraria e al suo interesse per il movimento Arts and Crafts. Le esposizioni offrono l’opportunità di scoprire i pezzi più significativi raccolti nel corso degli anni e di approfondire l’impatto di questo movimento sul suo gusto decorativo. Le mostre si svolgono in diversi spazi cittadini e resteranno aperte fino a una data da definirsi.

? Domande chiave Quali tesori della collezione libraria di Margherita verranno finalmente svelati?. Come ha influenzato il gusto decorativo il movimento Arts and Crafts?. Chi sono le donne iconiche che affiancano la Regina nel Medagliere?. Dove si trova la culla di Vittorio Emanuele III prestata da Caserta?.? In Breve Mostre aperte dal 21 maggio 2026 al 6 gennaio 2027 nei Musei Reali.. Curatori Lorenza Santa, Fabio Uliana e Maria Luisa Ricci gestiscono il percorso librario.. Esposizione numismatica con 60.000 pezzi analizza l'immagine femminile tra Cleopatra e Margherita.. Percorso didattico coordinato con tutte le Residenze Reali Sabaude del Piemonte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, il segreto di Margherita: due mostre per il suo centenario

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