Centenario Margherita di Savoia | le due nuove mostre dossier ai Musei Reali di Torino

A partire dal 21 maggio 2026, i Musei Reali di Torino aprono due nuove mostre dedicate a Margherita di Savoia, in occasione del centenario della sua morte. Gli allestimenti si concentrano sulla vita e l’eredità della regina, presentando fotografie, documenti e oggetti personali. Le esposizioni sono allestite in diverse sezioni del museo e resteranno visitabili per un periodo di tempo stabilito. L’evento si inserisce nel programma di celebrazioni per il centenario e coinvolge varie istituzioni culturali della città.

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