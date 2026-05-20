Centenario Margherita di Savoia | le due nuove mostre dossier ai Musei Reali di Torino
A partire dal 21 maggio 2026, i Musei Reali di Torino aprono due nuove mostre dedicate a Margherita di Savoia, in occasione del centenario della sua morte. Gli allestimenti si concentrano sulla vita e l’eredità della regina, presentando fotografie, documenti e oggetti personali. Le esposizioni sono allestite in diverse sezioni del museo e resteranno visitabili per un periodo di tempo stabilito. L’evento si inserisce nel programma di celebrazioni per il centenario e coinvolge varie istituzioni culturali della città.
I Musei Reali di Torino presentano, a partire da giovedì 21 maggio 2026, un doppio appuntamento espositivo incentrato sulla figura di Margherita di Savoia (1851-1926). L'iniziativa, organizzata in occasione del centenario della scomparsa della prima regina d'Italia, si articolerà attraverso due. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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