Il principe Harry ha fatto recapitare dei fiori alla tomba della nonna, la Regina Elisabetta, in occasione del centenario della sua nascita. L’atto è stato compiuto senza annunci pubblici o comunicazioni ufficiali, mantenendo un riserbo totale. La visita e la consegna dei fiori sono rimaste sconosciute fino a quando non sono state rese note da fonti vicine alla famiglia reale.

Il principe Harry ha inviato dei fiori al luogo di sepoltura della Regina Elisabetta in onore del suo centenario della nascita. Lo ha appreso People. Dopo la morte, avvenuta nel 2022, la regina fu sepolta nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor accanto al marito, il principe Filippo, con cui fu sposata per 73 anni e che scomparve nel 2021. Vi riposano anche i suoi genitori, il re Giorgio VI, deceduto nel 1952 e la Regina Madre, scomparsa nel 2002, nonché la sorella, la principessa Margaret, anch’essa morta nel 2002. Il rapporto fra il Duca di Sussex e la nonna fu affettivamente sempre molto intenso. E, secondo quanto afferma il biografo reale Robert Hartman, il matrimonio con Meghan aveva dato grande gioia alla nonna.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’omaggio segreto di Harry a Elisabetta per il suo centenario dalla nascita: i fiori sulla tomba della nonna

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