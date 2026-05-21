Torella dei Lombardi riapre l' ufficio postale dopo i lavori del progetto Polis

Da avellinotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torella dei Lombardi, l’ufficio postale ha riaperto al pubblico dopo aver completato i lavori di ristrutturazione previsti dal progetto Polis. La struttura era stata chiusa per alcuni mesi e ora riprende regolarmente le sue attività. I lavori hanno interessato gli spazi interni e gli impianti, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini. La riapertura è stata comunicata attraverso un avviso pubblico e segna la fine del periodo di chiusura temporanea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’ufficio postale di Torella dei Lombardi riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Roma, 7, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

A Scafa riapre l'ufficio postale dopo i lavori del progetto PolisRiapre al pubblico l'ufficio postale di Scafa, dopo i lavori di ristrutturazione del progetto Polis.

Ufficio postale di Paduli riapre al pubblico dopo i lavori con il progetto PolisLa nuova sede di via Marcarelli, 2, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web