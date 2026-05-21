Torella dei Lombardi riapre l' ufficio postale dopo i lavori del progetto Polis
A Torella dei Lombardi, l’ufficio postale ha riaperto al pubblico dopo aver completato i lavori di ristrutturazione previsti dal progetto Polis. La struttura era stata chiusa per alcuni mesi e ora riprende regolarmente le sue attività. I lavori hanno interessato gli spazi interni e gli impianti, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini. La riapertura è stata comunicata attraverso un avviso pubblico e segna la fine del periodo di chiusura temporanea.
L’ufficio postale di Torella dei Lombardi riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Roma, 7, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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