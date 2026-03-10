Tor San Lorenzo pusher fugge in scooter alla vista dei carabinieri | arrestato

A Tor San Lorenzo, un uomo che stava per essere controllato dai Carabinieri è fuggito in scooter e ha cercato di nascondersi nella propria casa. Tuttavia, è stato raggiunto e messo sotto arresto. L’episodio si è verificato il 10 marzo 2026 ad Ardea.

Ardea, 10 marzo 2026 – Ha tentato di sottrarsi al controllo dei Carabinieri fuggendo in scooter e cercando poi rifugio nella propria abitazione, ma è stato bloccato e arrestato. I carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza un 20enne del posto, gravemente indiziato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, il giovane, già noto alle forze dell'ordine, stava transitando alla guida di uno scooter in via Campo di Carne quando, alla vista dei militari, si è dato alla fuga. L'inseguimento si è concluso dopo pochi metri, nel momento in cui il 20enne, dopo aver abbandonato il motociclo, ha tentato di rifugiarsi all'interno della propria abitazione.