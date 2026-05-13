Il Sottomura come ' market' delle droghe | blitz dei carabinieri pusher in manette
Nelle prime ore di mercoledì 13, i carabinieri di Ferrara hanno effettuato un’operazione nel Sottomura, area nota per attività di spaccio. Durante il blitz, sono stati arrestati un uomo di 40 anni e trovate sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce in un servizio notturno volto alla prevenzione e alla repressione dei reati legati agli stupefacenti. Sono state eseguite anche perquisizioni che hanno portato al sequestro di droga.
Colpo allo spaccio. Nelle prime ore di mercoledì 13, nell’ambito di un servizio perlustrativo notturno mirato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i carabinieri di Ferrara hanno arrestato un 40enne, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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