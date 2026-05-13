Il Sottomura come ' market' delle droghe | blitz dei carabinieri pusher in manette

Nelle prime ore di mercoledì 13, i carabinieri di Ferrara hanno effettuato un’operazione nel Sottomura, area nota per attività di spaccio. Durante il blitz, sono stati arrestati un uomo di 40 anni e trovate sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce in un servizio notturno volto alla prevenzione e alla repressione dei reati legati agli stupefacenti. Sono state eseguite anche perquisizioni che hanno portato al sequestro di droga.

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