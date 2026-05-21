Topi morti in ospedale | il piano chiude per sanificazione Possibile legame con i cantieri del tram vicini

Da ilgazzettino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ospedale di Padova sono stati trovati dei topi morti, portando alla chiusura temporanea delle sale operatorie per una sanificazione. La presenza di questi animali ha sollevato domande tra il personale, alcuni dei quali ipotizzano un possibile collegamento con i lavori dei cantieri del tram nelle vicinanze. Non sono stati ancora confermati collegamenti ufficiali tra l’evento e le attività di cantiere, né sono stati divulgati dettagli sulle cause della presenza degli animali nell’area ospedaliera.

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PADOVA - Spuntano i topi in Azienda ospedaliera, chiudono le sale operatorie e il fenomeno – dice qualcuno tra i corridoi di via Giustiniani – potrebbe essere legato ai cantieri del tram. Attualmente è chiuso per bonifica un intero piano del Policlinico e, nei prossimi giorni, toccherà ad altri due. Secondo i ben informati, il rinvenimento riguarderebbe più di roditore individuato in area chirurgica: di qui la necessità di chiudere alcune sale operatorie che, a rotazione, vengono sanificate. A conferma di questo c’è la riunione che si è tenuta martedì sera, cui hanno partecipato chirurghi, anestesisti, direzione sanitaria e medica. Al... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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