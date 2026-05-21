Topi morti in ospedale | il piano chiude per sanificazione Possibile legame con i cantieri del tram vicini

Nell’ospedale di Padova sono stati trovati dei topi morti, portando alla chiusura temporanea delle sale operatorie per una sanificazione. La presenza di questi animali ha sollevato domande tra il personale, alcuni dei quali ipotizzano un possibile collegamento con i lavori dei cantieri del tram nelle vicinanze. Non sono stati ancora confermati collegamenti ufficiali tra l’evento e le attività di cantiere, né sono stati divulgati dettagli sulle cause della presenza degli animali nell’area ospedaliera.

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