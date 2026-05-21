Topi morti nelle sale operatorie dell' ospedale | il piano chiude per sanificazione Possibile legame con i cantieri del tram vicini

Nelle ultime ore, le sale operatorie di un ospedale sono state temporaneamente chiuse a causa della presenza di topi morti all’interno. La direzione ha deciso di intervenire con una sanificazione approfondita per garantire le condizioni igieniche adeguate. Tra i dipendenti circola l’ipotesi che l’avvistamento possa essere collegato ai cantieri del tram nelle vicinanze, anche se non sono ancora state fornite conferme ufficiali. La situazione resta sotto monitoraggio per individuare eventuali cause e adottare le misure necessarie.

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PADOVA - Spuntano i topi in Azienda ospedaliera, chiudono le sale operatorie e il fenomeno – dice qualcuno tra i corridoi di via Giustiniani – potrebbe essere legato ai cantieri del tram. Attualmente è chiuso per bonifica un intero piano del Policlinico e, nei prossimi giorni, toccherà ad altri due. Secondo i ben informati, il rinvenimento riguarderebbe più di roditore individuato in area chirurgica: di qui la necessità di chiudere alcune sale operatorie che, a rotazione, vengono sanificate. A conferma di questo c’è la riunione che si è tenuta martedì sera, cui hanno partecipato chirurghi, anestesisti, direzione sanitaria e medica. Al... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Topi morti nelle sale operatorie dell'ospedale: il piano chiude per sanificazione. Possibile legame con i cantieri del tram vicini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ¿De quién es el agua El escándalo minero que expone un sistema | Sin filtros | Análisis Sullo stesso argomento “Zanzare nelle sale operatorie”. Caos nell’ospedale italiano, pazienti trasferiti immediatamenteIl silenzio asettico che solitamente caratterizza i corridoi destinati alla chirurgia è stato improvvisamente interrotto da un ronzio sommesso, quasi... Riqualificazione ultimata, entrano in funzione le nuove sale operatorie dell’ospedale di FiorenzuolaL’utilizzo sarà progressivo, giovedì 26 marzo l’inaugurazione ufficiale alla presenza del presidente della Regione, Michele De Pascale È entrato in...