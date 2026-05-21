Topi dentro il Policlinico rimandati alcuni interventi non urgenti

Nelle sale operatorie di un importante Policlinico di via Giustiniani sono stati segnalati la presenza di topi. La notizia è stata pubblicata oggi, 21 maggio, dall'edizione padovana de Il Gazzettino. A seguito di queste segnalazioni, alcuni interventi non urgenti sono stati rinviati. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sulle aree specifiche interessate. La situazione ha portato a misure di sicurezza e alla sospensione temporanea di alcune attività chirurgiche.

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Topi nelle sale operatorie del Policlinico di via Giustiniani. È quanto emergerebbe da alcune segnalazioni riportate oggi, 21 maggio, dall’edizione padovana de Il Gazzettino. Una presenza inattesa che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere collegata ai lavori del tram nella zona.Nel. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Vinitaly, il vicepresidente della Regione Enrico Rossi tranquillizza la Cia Marche: «Interventi rimandati al 2027»VERONA – Alla cinquattottesima edizione di Vinitaly l’assessore regionale all’Agricoltura Enrico Rossi ha visitato lo stand Cia per incontrare la... Interventi urgenti ex AllegrettoVia libera del Comune a un intervento d’urgenza per il risanamento di alcuni locali al piano terra della sede municipale ex Allegretto. Topi dentro il Policlinico, rimandati alcuni interventi non urgentiAvviata la disinfestazione dopo la segnalazione della presenza di un roditore in un vano tecnico del blocco trattamenti. Chiuso un piano della struttura, mentre tra le possibili cause si guarda anche ... padovaoggi.it Topi morti in ospedale: il piano chiude per sanificazione. Possibile legame con i cantieri del tram viciniPADOVA - Spuntano i topi in Azienda ospedaliera, chiudono le sale operatorie e il fenomeno – dice qualcuno tra i corridoi di via Giustiniani – potrebbe essere legato ai cantieri ... ilgazzettino.it