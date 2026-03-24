interventi urgenti ex allegretto

Via libera del Comune a un intervento d’urgenza per il risanamento di alcuni locali al piano terra della sede municipale ex Allegretto. La decisione, formalizzata con determinazione del 19 marzo scorso, si è resa necessaria a causa di "diffusi fenomeni di umidità di risalita che hanno compromesso l’integrità delle pareti". Le infiltrazioni hanno infatti provocato il distacco di porzioni di intonaco e pittura, una situazione che rischiava di creare disagi e potenziali pericoli per i dipendenti e i fruitori degli uffici pubblici. Il progetto tecnico prevede il trattamento di una superficie complessiva di 27 metri quadrati. Le lavorazioni... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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