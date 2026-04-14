Vinitaly il vicepresidente della Regione Enrico Rossi tranquillizza la Cia Marche | Interventi rimandati al 2027
Durante la cinquattottesima edizione di Vinitaly, l’assessore regionale all’Agricoltura ha incontrato la delegazione marchigiana guidata dal presidente di Cia Marche presso lo stand dell’organizzazione. In questa occasione, il vicepresidente della Regione ha comunicato che gli interventi previsti saranno rinviati al 2027. L’incontro si è svolto nel contesto della fiera, con l’obiettivo di discutere questioni legate al settore agricolo e vitivinicolo.
VERONA – Alla cinquattottesima edizione di Vinitaly l’assessore regionale all’Agricoltura Enrico Rossi ha visitato lo stand Cia per incontrare la delegazione marchigiana, guidata dal presidente di Cia Marche Alessandro Taddei.Quest’ultimo in merito ha dichiarato: «Si è trattato di un incontro.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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