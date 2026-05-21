Tonnellate di lavarone in spiaggia è l’effetto delle ultime mareggiate

Nella mattinata di ieri, l’arenile di Marina di Pietrasanta si è trovato coperto da una vasta quantità di lavarone, portato a riva dalle onde durante le ultime mareggiate. La presenza di queste formazioni di schiuma e detriti si è estesa lungo tutta la spiaggia, creando un effetto visivo evidente e persistente. Le mareggiate degli ultimi giorni hanno interessato la zona, causando l’accumulo di questa sostanza naturale sulla battigia.

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