Tonnellate di lavarone in spiaggia è l’effetto delle ultime mareggiate
Nella mattinata di ieri, l’arenile di Marina di Pietrasanta si è trovato coperto da una vasta quantità di lavarone, portato a riva dalle onde durante le ultime mareggiate. La presenza di queste formazioni di schiuma e detriti si è estesa lungo tutta la spiaggia, creando un effetto visivo evidente e persistente. Le mareggiate degli ultimi giorni hanno interessato la zona, causando l’accumulo di questa sostanza naturale sulla battigia.
Marina di Pietrasanta, 21 maggio 2026 – Una lunga distesa di lavarone ha ammantato ieri mattina l’arenile di Marina di Pietrasanta come effetto delle recenti mareggiate. Difficile calcolare esattamente la quantità, ma senz’altro si tratta di centinaia di tonnellate che costringeranno il Consorzio mare Versilia a fare gli straordinari in vista del prossimo fine settimana. Le previsioni indicano tra l’altro un innalzamento delle temperature e non a caso molti turisti e proprietari di seconde case che erano venuti da fuori per assistere al passaggio del “Giro d’Italia” hanno deciso di prolungare il soggiorno per godersi anche un po’ di mare. https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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