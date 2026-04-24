Sorpresa a Castellabate | le mareggiate portano sulla spiaggia i rocchi alias parti dei fusti delle colonne dei templi di Paestum
A Castellabate, sulla spiaggia di Lago, alcune mareggiate hanno trasportato circa dieci rocchi, ovvero blocchi di pietra cilindrici che componevano i fusti delle colonne dei templi di Paestum. Questi frammenti sono stati trovati sulla spiaggia, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. Le formazioni di pietra sono state portate dalle onde durante le recenti mareggiate e sono rimaste sulla battigia.
Sorpresa a Castellabate: le mareggiate hanno portato sulla spiaggia di località Lago circa dieci “rocchi”, alias blocchi cilindrici di pietra che, sovrapposti, costituivano il fusto delle colonne usate per realizzare i templi di Paestum. I primi a darne notizia sono stati i “Figli delle.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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