Sorpresa a Castellabate | le mareggiate portano sulla spiaggia i rocchi alias parti dei fusti delle colonne dei templi di Paestum

A Castellabate, sulla spiaggia di Lago, alcune mareggiate hanno trasportato circa dieci rocchi, ovvero blocchi di pietra cilindrici che componevano i fusti delle colonne dei templi di Paestum. Questi frammenti sono stati trovati sulla spiaggia, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. Le formazioni di pietra sono state portate dalle onde durante le recenti mareggiate e sono rimaste sulla battigia.