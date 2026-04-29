Forza Manfredonia | Spiaggia curata vs spiaggia abbandonata | il problema delle competenze

Da ilsipontino.net 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lungo il litorale di Manfredonia, le spiagge libere presentano differenze notevoli tra quelle ben tenute e altre trascurate. Un comunicato di Forza Manfredonia evidenzia come il problema principale riguardi le competenze nella gestione delle aree, che si traducono in differenze evidenti tra spiagge curate e zone abbandonate. La questione riguarda l’assegnazione e l’efficacia delle competenze tra le varie parti coinvolte nella cura delle spiagge.

SPIAGGIA CURATA vs. SPIAGGIA ABBANDONATA – IL PROBLEMA DELLE COMPETENZE: FACCIAMO CHIAREZZA Lungo l'intero litorale di Manfredonia, le spiagge libere sembrano soffrire di un male comune e diffuso: il complesso labirinto delle competenze. Non si tratta di un'eccezione, ma di una criticità cronica che affligge quasi tutti i tratti di costa non soggetti a concessione privata, dove i continui rimpalli di responsabilità tra i vari enti finiscono puntualmente per penalizzare i cittadini e il decoro urbano. Il caso emblematico è quello del tratto di spiaggia libera adiacente al lido "La Sirenetta". Si parla di un angolo di spiaggia che,...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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