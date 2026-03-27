Juventus l’Academy di Miami fa visita alla Continassa | il gesto di Spalletti che diverte i tifosi Ecco cosa ha fatto – VIDEO

L’Academy di Miami della Juventus ha visitato il centro sportivo della squadra durante la pausa agonistica. L’allenatore ha partecipato a un momento che ha suscitato il sorriso tra i tifosi, grazie a un gesto visibile in un video diffuso online. La visita ha coinvolto i giovani talenti e lo staff tecnico, creando un’occasione di confronto tra le due realtà.

Juventus, l’Academy di Miami ha fatto visita alla Continassa in questo periodo di pausa. E il gesto di Spalletti nei confronti dei piccoli ha sorpreso. Il legame tra la Juventus e le sue realtà internazionali si rafforza con un evento speciale: i giovani talenti della Juventus Academy Miami hanno fatto ufficialmente visita alla Continassa. Questa iniziativa sottolinea la volontà della Juventus di creare una connessione diretta tra il quartier generale torinese e le sue sedi ester e, offrendo ai piccoli atleti un’esperienza formativa indimenticabile nel cuore pulsante del club. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Durante la visita, i ragazzi hanno potuto respirare l’aria dei grandi campioni, osservando da vicino le strutture dove si allena la prima squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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