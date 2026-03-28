Conferenza stampa Dimarco | Esultanza? Non volevo mancare di rispetto la ripresa tv poco rispettosa! Ho parlato con Dzeko su Pio Esposito…

Da calcionews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa, l’esterno dell’Inter ha commentato l’esultanza dopo un’azione in campo, precisando di non aver voluto mancare di rispetto e criticando la ripresa televisiva. Ha anche riferito di aver parlato con un compagno di squadra e di aver discusso di altri giocatori, in vista della partita tra Bosnia e Italia. La partita rappresenta una finale importante per entrambe le squadre.

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