Conferenza stampa Dimarco | Esultanza? Non volevo mancare di rispetto la ripresa tv poco rispettosa! Ho parlato con Dzeko su Pio Esposito…

Durante una conferenza stampa, l’esterno dell’Inter ha commentato l’esultanza dopo un’azione in campo, precisando di non aver voluto mancare di rispetto e criticando la ripresa televisiva. Ha anche riferito di aver parlato con un compagno di squadra e di aver discusso di altri giocatori, in vista della partita tra Bosnia e Italia. La partita rappresenta una finale importante per entrambe le squadre.

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