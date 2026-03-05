Tom Hanks esplora la Seconda Guerra Mondiale | arriva la docuserie evento su Sky

Da maggio, su Sky, arriva una nuova docuserie intitolata “World War II” presentata dall’attore Tom Hanks. La serie, composta da 20 episodi, utilizza archivi rari e testimonianze umane inedite per ricostruire eventi e momenti della Seconda Guerra Mondiale. La produzione si concentra sulla narrazione di fatti storici attraverso materiali e racconti che non erano stati ancora mostrati al pubblico.

Tom Hanks presenta la nuova docuserie "World War II" su Sky dal 26 maggio. Un viaggio epico in 20 episodi tra archivi rari e testimonianze umane inedite. Tom Hanks torna a immergersi nella storia del Novecento con un nuovo e imponente racconto documentaristico dedicato al conflitto che ha cambiato per sempre il destino dell'umanità. Il progetto, intitolato "World War II with Tom Hanks", segna un ulteriore tassello nell'impegno decennale della star di Hollywood verso la memoria storica. La produzione, che vede Tom Hanks impegnato sia come narratore che come produttore esecutivo insieme a Gary Goetzman, si articola in venti puntate. L'obiettivo è offrire una rilettura del conflitto adatta alla sensibilità del XXI secolo, mettendo al centro non solo le strategie militari, ma soprattutto l'esperienza umana. World War II con Tom Hanks, arriva la docuserie evento sulla Seconda Guerra MondialeLa seconda guerra mondiale ha cambiato utto, per tutti noi. Tom Hanks - come si vede nel trailer appena diffuso - torna a raccontare la Seconda Guerra Mondiale con un nuovo progetto televisivo. World War II, Tom Hanks racconta la Seconda guerra mondiale con sguardo attuale su HistoryArriva su HISTORY Channel World War II con Tom Hanks, in onda martedì 26 maggio alle 22.00 in esclusiva e in prima TV assoluta su Sky, disponibile anche in streaming solo su NOW.