Nasce ' Il Colibrì Culturale' per raccontare la seconda guerra mondiale Si parte con don Francesco e i suoi fratelli

È stato creato un nuovo progetto dedicato a narrare la seconda guerra mondiale, intitolato 'Il Colibrì Culturale'. La prima puntata vede protagonista don Francesco e i suoi fratelli, che condividono le loro esperienze e conoscenze. L'iniziativa mira a coinvolgere chi ha interesse per quel periodo storico, offrendo un'occasione di approfondimento attraverso racconti e riflessioni condivise.

La passione per la storia, in particolare per il secondo conflitto mondiale, può diventare il punto di partenza per un percorso di ricerca e condivisione culturale. È da questa consapevolezza che prende forma ‘Il Colibrì Culturale’, un’iniziativa nata dall’incontro tra persone unite dalla.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Jerzy Popieuszko : le prêtre qui défia le régime communiste Notizie correlate Riapre a Roma, sotto Villa Ada, il bunker dove si rifugiavano i Savoia durante la Seconda Guerra MondialeDopo un periodo di chiusura durato un lustro, la Capitale restituisce ai cittadini e ai turisti un tassello fondamentale della sua storia recente: il... Leggi anche: Protetto: La guerra “mal calcolata” in Iran e lo scenario da Seconda guerra mondiale Panoramica sull’argomento Si parla di: Nasce 'Il Colibrì Culturale' per raccontare la seconda guerra mondiale. Si parte con don Francesco e i suoi fratelli; Al via Il colibrì culturale a Borello -. Al via Il colibrì culturale a BorelloLa passione per la storia, in particolare per il secondo conflitto mondiale, come punto di partenza per riscoprire la memoria e incentivare il dialogo. corrierecesenate.it