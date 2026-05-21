L’attore americano ha annunciato la sua partecipazione a una nuova saga dedicata alla Seconda Guerra Mondiale. Il progetto include immagini inedite che mostrano dettagli della campagna tedesca durante il blitzkrieg. Sono state rese pubbliche alcune fotografie che ritraggono momenti chiave dell’invasione della Polonia. La reazione di Francia e Inghilterra all’invasione del 1939 viene analizzata attraverso documenti storici e testimonianze dell’epoca. La saga si concentrerà sulla narrazione degli eventi militari e delle reazioni politiche di quei mesi.

? Punti chiave Quali immagini inedite mostrano la vera realtà del blitzkrieg tedesco?. Come hanno reagito Francia e Inghilterra all'invasione della Polonia?. Perché la campagna d'Italia è stata descritta come un incubo?. Chi sono gli storici che spiegano le decisioni politiche del conflitto?.? In Breve Debutto su History e Now in 200 territori e 40 lingue diverse.. Partecipazione degli storici Jon Meacham e del professor Marco Maria Aterrano.. Ventuno episodi coprono l'invasione della Polonia del 1939 fino alla Normandia.. Focus specifico sulla campagna d'Italia e l'attacco tedesco alla Polonia.. Martedì 26 maggio alle ore 22, su History e... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tom Hanks firma la nuova saga sulla WWII: immagini inedite e storia

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Tom Hanks and Rita Wilson Oscars arrival at the Academy Awards

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