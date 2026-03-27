Tom Hanks torna al cinema e stavolta c’è Bad Bunny | storia di baseball e rinascita

L’attore americano è stato annunciato nel cast di un nuovo film, segnando il suo ritorno sul grande schermo. Accanto a lui, figura nota del mondo musicale, prenderà parte anche un artista noto come artista latino. Il progetto si concentra su una storia di baseball e rinascita, e le riprese sono in fase di preparazione. La produzione sta già attirando l’interesse di pubblico e media.

Tom Hanks è pronto a tornare sul set con un nuovo progetto che sta già attirando grande attenzione a Hollywood. L’attore sarà infatti protagonista di un film ambientato nel mondo del baseball, diretto da Marielle Heller, con cui aveva già collaborato nel 2019 per Un amico straordinario. E a quanto pare nel cast ci sarà anche Bad Bunny, star indiscussa di questo 2026. Il film sarà l’adattamento del racconto The Comebacker dello scrittore Dave Eggers. Al centro della storia c’è Lionel, un giornalista sportivo ormai in declino, che ritrova energia e senso nel proprio lavoro grazie all’incontro con un giovane lanciatore di baseball, reduce da un grave incidente in campo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Tom Hanks torna al cinema e stavolta c’è Bad Bunny: storia di baseball e rinascita Articoli correlati Bad Bunny, dal reggaeton al cinema: storia di Porto Rico con Norton, Bardem e Mortensen.Bad Bunny, dalla Musica al Cinema: Un’Epica Caraibica con Norton, Bardem e Mortensen Il reggaeton si prepara a conquistare il grande schermo. Bad Bunny fa la storia al Super Bowl: il messaggio nascosto nel numero 64Bad Bunny è l'artista del momento: si è esibito nel tradizionale intermezzo musicale del Super Bowl, con un look color crema, un omaggio alle sue... Tutto quello che riguarda Tom Hanks Temi più discussi: Come Ryan Gosling sta diventando il Tom Hanks della sua generazione; Forrest Gump su 27: niente cachet per Tom Hanks, il rifiuto (con successivo pentimento) di John Travolta, 10 segreti; Le scene più emozionanti della carriera di Tom Hanks; Il film più drammatico di Tom Hanks: l'impresa è disperata. Tom Hanks protagonista di un film sul baseball con Bad Bunny e Colman DomingoA sette anni da Un amico Straordinario, Tom Hanks e Marielle Heller tornano a lavorare insieme, con Bad Bunny e Colman Domingo. cinefilos.it Questo amato film con Tom Hanks torna al cinema in IMAX per il 30° anniversarioAmbientato nel 1970, Apollo 13 segue le vicende della missione spaziale statunitense che avrebbe dovuto portare per la terza volta l'uomo sulla Luna. A bordo della navicella, Jim Lovell (Tom Hanks) ... movieplayer.it Questa sera su IRIS, SALVATE IL SOLDATO RYAN! Uno dei miei film di guerra preferiti, con la regia di Spielberg, musiche di John Williams e un cast pazzesco: Tom Hanks, Edward Burns, Matt Damon, Vin Diesel, Giovanni Ribisi, Paul Giamatti… Il film ha anc - facebook.com facebook Come Ryan Gosling sta diventando il Tom Hanks della sua generazione x.com