Tolto uno striscione pro-palestina

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pontedera, forze dell'ordine e vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere uno striscione appeso alla facciata del circolo Arci Il Botteghino. L'intervento ha coinvolto carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, che hanno tolto il fazzolettone senza che vi fossero segnalazioni di pericolo o resistenza da parte di chi aveva esposto lo striscione. L'episodio ha suscitato attenzione nel centro cittadino.

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PONTEDERA "Un ingiustificato dispiegamento di forze tra carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un ’fazzoletto di striscione’ appeso alla facciata del circolo Arci Il Botteghino. Uno striscione posto a manifestare solidarietà e sostegno ad un popolo oppresso da oltre 78 anni di apartheid e che ancora oggi è martoriato da un genocidio sempre in corso". Lo scrive il consiglio del circolo Arci Il Botteghino, a Pontedera, che esprime "il proprio disappunto vedendo lesa la propria libertà di espressione e rivendica fortemente il diritto di poter condannare, non solo le condizioni di vita a Gaza e le violenze... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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