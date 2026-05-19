Una barca della Flotilla con tre italiani a bordo si trova al porto di Cipro, dove è stata ferma da lunedì. L’equipaggio ha riferito di non essere stato autorizzato a scendere a terra, nonostante siano arrivati alla fine delle operazioni di abbordaggio. La nave è rimasta in porto solo dopo aver rimosso le bandiere della Palestina, come indicato da quanto dichiarato dall’equipaggio. La situazione si è verificata alla conclusione delle attività di controllo della giornata.

C’è una barca della Flotilla che lunedì, al termine della giornata degli abbordaggi, si è fermata a Cipro, ma da lì l’equipaggio non può scendere a terra. Almeno per ora. “Siamo arrivati qui al porto di Paphos verso mezzanotte di lunedì, eravamo troppo lontani per raggiungere le altre barche della Flotilla, abbiamo avuto vari problemi con le batterie e non solo e una persona che non sta bene. Così, quando siamo rimasti isolati, circondati dai droni, abbiamo concordato con la direzione della Flotilla di deviare sui Cipro”, racconta Daniele Gallina, 28 anni, imbarcato su ViviSabra. È una barca a vela di acciaio e legno di 13 metri, partita il 26 aprile da Augusta (Siracusa), da lì a Creta e poi a Marmaris, in Turchia, ha ospitato anche chi scrive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, una barca con 3 italiani a Cipro: “Non ci fanno scendere. In porto solo perché abbiamo tolto bandiere Palestina”

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