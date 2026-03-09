Sabato sera, più di mille persone si sono riunite per una serata di solidarietà dedicata alla Palestina. L’evento si è svolto in una piazza centrale, dove i partecipanti hanno ascoltato discorsi e assistito a esibizioni musicali. La manifestazione ha coinvolto individui di diverse età, con il fine di esprimere supporto e vicinanza alla causa palestinese.

Oltre un migliaio di persone hanno partecipato sabato alla serata in solidarietà per la Palestina ’Voci e musica per Gaza’, organizzata dall’associazione ’Notti Rosse’ e dai ’Comitati Emiliani Antifascisti’, che si è svolta nell’area coperta al parco del Liofante a Salvaterra, in comune di Casalgrande. Oltre all’"Assemblea Reggiana per la Palestina". che ha condannato "la vile aggressione all’Iran da parte della cosiddetta ‘coalizione Epstein’, ossia Stati Uniti e Israele", sono tante le realtà coinvolte e che hanno portato il loro sostegno, tra queste ’Giuristi e Avvocati per la Palestina’, ’Sanitari per Gaza Modena’, ’Docenti per Gaza’, ’BDS Modena’ e ’Modena per la Palestina’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre mille persone alla serata pro Palestina

Turchia: oltre mezzo milione di persone marciano a Istanbul a sostegno della PalestinaIeri, 1° gennaio 2026, oltre mezzo milione di persone hanno marciato i Istanbul a sostegno della Palestina.

A Milano il corteo del sabato pro Palestina e pro MaduroUn corteo a sostegno del regime venezuelano e della Palestina è partito a Milano sabato pomeriggio.

