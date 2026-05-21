Toglieremo subito la ztl e ridaremo decoro al paese

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Cerreto d’Esi ha annunciato che procederà con la rimozione della zona a traffico limitato, per riqualificare il centro abitato. Questa decisione è stata comunicata come una delle principali azioni da intraprendere, anche se non viene definita come prioritaria assoluta. La modifica dovrebbe portare a un miglioramento dell’aspetto complessivo del paese, eliminando le restrizioni attualmente in vigore. Nessuna data precisa è stata fornita riguardo all’attuazione di questa misura.

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Renzo Baldoni, le tre priorità per Cerreto d’Esi? "Non è strettamente una priorità, ma direi la rimozione della zona ztl. La revisione della disposizione dei semafori e una verifica sulla sicurezza idrogeologica del sito individuato dalla Giunta per la realizzazione del polo scolastico, che crea profonda preoccupazione tra i cittadini". Cosa farebbe da sindaco nei suoi primi 100 giorni? "Non saranno 100 giorni, ma 93, perché impiegherò la prima settimana a recuperare le energie dopo campagna elettorale ‘h24’ che abbiamo condotto con grande passione e impegno, dando tutto ciò che avevamo. I restanti 93 giorni, saranno impiegati nella programmazione dei punti del programma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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