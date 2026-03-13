Nuove norme per garantire il decoro e la sicurezza del paese

Sono state approvate nuove norme per rafforzare il decoro e la sicurezza del paese. Il regolamento di Polizia Urbana è stato aggiornato per riflettere le mutate esigenze della comunità. Le modifiche riguardano aspetti legati all’ordine pubblico e alla gestione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.

"Aggiornare il Regolamento di Polizia Urbana era un passaggio necessario per accompagnare i cambiamenti della nostra comunità". Parole del sindaco Davide Venturelli che precisa: "Con questo provvedimento vogliamo rafforzare il senso di responsabilità condivisa verso gli spazi pubblici, che sono patrimonio di tutti. L'obiettivo è semplice ma importante: garantire una città più ordinata, sicura e accogliente per chi vive a Pavullo e per chi la frequenta ogni giorno". Il Consiglio comunale di Pavullo ha approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, un aggiornamento atteso da tempo che sostituisce il precedente regolamento risalente al 1990.