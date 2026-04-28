Valenza Zaio rilancia il decoro | 120.000€ subito per strade e verde

Il sindaco di Valenza ha annunciato un investimento di 120.000 euro destinato a lavori su strade e aree verdi, con l'obiettivo di completare le opere entro cento giorni. La cifra deriva dall'avanzo di bilancio di 380.000 euro, e i fondi saranno impiegati per interventi di miglioramento della viabilità e del verde pubblico. La proposta è stata presentata come parte di un piano di rilancio della città.

? Cosa sapere Alessia Zaio propone 120.000 euro per strade e verde a Valenza entro cento giorni.. L'avanzo di 380.000 euro del bilancio Oddone finanzia gli interventi di manutenzione urbana.. Alessia Zaio punta a guidare il centrodestra unito a Valenza con una promessa immediata: destinare almeno 120 mila euro alla cura delle strade e del verde pubblico entro i primi cento giorni di mandato. L’annuncio è arrivato lunedì presso il Centro Comunale di Cultura, dove la candidata ha delineato le linee guida per la gestione della città dell’oro. La proposta economica nasce da un bilancio che la giunta Oddone ha saputo risanare, evitando il rischio di un pre-dissesto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valenza, Zaio rilancia il decoro: 120.000€ subito per strade e verde Notizie correlate Valenza, Merlino torna in campo: mossa strategica per Zaio? Cosa sapere Merlino torna capolista Fratelli d'Italia a Valenza per sostenere la candidatura di Alessia Zaio. Gazzola, riqualificato il verde pubblico: «Più decoro e sicurezza»Il periodo di riposo vegetativo ha permesso di realizzare, e concludere, un ampio piano di potature e sistemazione del verde in tutto il territorio...